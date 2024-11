Lavoratori clandestini per l' alta moda

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

8.00 Producevano in nero, vivendo in un capannone in precarie condizioni igienisanitarie, vestiti per griffe d'. L'edificio fatiscente, sprovvisto di ogni permesso o certificazione, è stato scoperto dalla GdF del comando provinciale di Varese, a Samarate (VA). I capi erano realizzati grazie a manodopera pagata 8 euro l'ora. Il titolare dell'attività , cinese 52enne, è stato denunciato per caporalato, sfruttamento e ospitalità dicommettendo gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.