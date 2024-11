Temporeale.info - Latina / Acqualatina, nuovo piano tariffario: consumatori chiedono parere del socio privato e presidente Marzoli

Leggi tutto su Temporeale.info

– La parte pubblica nel Consiglio d’amministrazione di Acqua, in testa la neoCinzia, faccia sapere il suo pensiero sulla volontà dele, dunque, dell’ente gestore di aumentare ildel servizio idrico per i prossimi sei anni. E’ questa, in sintesi, la richiesta (ma anche un monito che L'articolo/ AcquadelTemporeale Quotidiano.