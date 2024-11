Ilpescara.it - L'assessore Orta sui giochi nuovi e transennati nel parco Di Cocco e nel parco in via Nenni: "Manca solo il collaudo tecnico"

Leggi tutto su Ilpescara.it

Nessun problema o atto di vandalismo per iper bambini inaugurati nei parchi pubblici di viaed ex caserma Di. A dirlo l'comunale Cristian, da noi raggiunto per avere una replica dopo le due segnalazioni inviate da altrettanti lettori che hanno notato come