La XIII edizione di The Others 2024 si chiudecon l’assegnazione di sei premi agli artisti 

«I numeri non sono rappresentativi della realtà. E inoltre, non sono un indicatore della qualità di una fiera» – commenta così Roberto Casiraghi, fondatore insieme a Paola Rampini di TheArt Fair, la fiera dedicata all’arte contemporanea emergente del panorama dell’Art Week Torinese – «Abbiamo riscontrato un soddisfacente incremento di visitatori grazie a una splendida sede, capace di accogliere espositori e artisti all’interno di spazi che hanno incontrato un alto apprezzamento da parte del pubblico. Elemento che ci sembra invece molto più rilevante, è l’alta partecipazione di espositori stranieri, ed anche di artisti internazionali all’interno di gallerie italiane, in grado di dare un senso e una visione compiuta e completa dell’arte contemporanea».