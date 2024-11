La vita di Pirandello al cinema Michele Placido | A scuola si studia l’autore più dal punto di vista letterario ma non sappiamo nulla del suo vissuto

Leggi tutto su Orizzontescuola.it

si addentra in un nuovo genere con "Eterno Visionario", film dedicato al grande drammaturgo siciliano Luigi. Il film, in uscita il 7 novembre, non si limita a narrare lae le opere del celebre autore, ma si addentra nel suo mondo interiore, esplorando le ossessioni familiari e il legame tormentato con la moglie, i figli e l'attrice Marta Abba, sua musa ispiratrice. L'articolo Ladial: “Asipiù daldi, ma nondel suo” .