Today.it - La valigia, la nuova serie sudcoreana da tenere d'occhio: trama e quando esce

Leggi tutto su Today.it

Lesudcoreane sono tra i prodotti tv più originali, attesi e amati dal pubblico delle piattaforme di streaming. Dopo il successo didel calibro di Squid Game ma anche Alice in Borderland e le più recenti The 8 Show o Kiseiju - La zona grigia, qualsiasi titolo made in Corea è