Fanpage.it - La storia di Quincy Jones e Michael Jackson, dai record di Thriller alle lacrime in studio: “È un avido”

Il duo formato daha rappresentato al meglio la musica negli anni 80', grazie al successo di album come Off The Wall,e Bad. Ma tra i due c'è stata anche distanza, accuse di avidità e cause legali. La ricostruzione dei rapporti di un duo tra i più prolifici di sempre nel mondo della musica.