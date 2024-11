Iltempo.it - La Russia sfonda nel Donetsk: l'offensiva spietata mette in crisi l'Ucraina

Il capo di stato maggiore dell'esercito ucraino ha avvertito che le sue forze stanno affrontando «una delle più potenti offensive russe» dall'inizio della guerra, mentre laha reso noto di aver conquistato altri insediamenti sulla linea del fronte orientale. Oleksandr Syrsky ha affermato che la situazione in prima linea «resta difficile» e che alcune aree «richiedono un costante rinnovo delle risorse delle unità ucraine» in una dichiarazione su Telegram. Le forze di Kiev, ha aggiunto, stanno «frenando una delle più potenti offensive russe dall'inizio dell'invasione su vasta scala». Nel fine settimana, laha rivendicato la conquista di due insediamenti nella regione di: Kurakhivka e Vyshneve, notizia che non è stata confermata dai funzionari ucraini.