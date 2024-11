Iltempo.it - La rivelazione dell'attore protagonista di Dawson's Creek: ho un tumore

Leggi tutto su Iltempo.it

L'James Van Der Beek, stara serie tv ‘'s', ha unal colon retto. Lo ha rivelato lo stesso Van Der Beek in un'intervista al settimanale People, assicurando di essere «ottimista» e di «stare bene» nonostante la diagnosi. L'ha interpretato ilLeery nella serie cult andata in onda dal 1998 al 2003. Van Der Beek ha poi scritto anche un messaggio sui social, nel quale in qualche modo rassicura i fan. «Ho un cancro al colon retto, ho affrontato privatamente questa diagnosi e mi sto curando, con il sostegnoa mia incredibile famiglia - le sue parole -. Ci sono motivi per essere ottimisti, al momento sto bene».