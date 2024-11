Foggiatoday.it - La politica si inimica la città per 100 euro di sconto sulla sosta: nei Cinquestelle chiesta la testa di Formica

Leggi tutto su Foggiatoday.it

Le agevolazioni dellatariffata per gli amministratori locali avrebbero mandato in subbuglio il Gruppo Territoriale M5S. La base ha chiesto una riunione urgente e il referente Giovanni Buononato l’ha subito convocata per giovedì 7 novembre, alle 18.30, nella sede di corso Giannone