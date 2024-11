Lanotiziagiornale.it - La Moldova ha scelto l’Ue, l’europeista Sandu vince il ballottaggio e resta presidente

Lafilo-europea della, Maia, ha rivendicato la vittoria delper le presidenziali nel suo Paese, considerato dagli esperti come una sorta di referendum tra l’Europa e Russia. Con il 98% delle schede scrutinate,ha ottenuto il 55% delle preferenze, assicurandosi un secondo mandato. In un discorso a tarda notte ha promesso di essereper tutti i moldavi. Il suo rivale Alexandr Stoianoglo, sostenuto dal Partito socialista filorusso, si era apertamente schierato per un rapporto più stretto con Mosca. Le elezioni si sono svolte sotto pesanti sospetti di interferenze russe. Il consigliere per la Sicurezza nazionale delha affermato che c’è stata una “massiccia interferenza” da parte della Russia nel processo elettorale della, con “un alto potenziale di distorcere l’esito”.