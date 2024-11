Quotidiano.net - La meta degli americani ha già votato in anticipo

Sono già oltre 78 milioni gli elettori che hanno espresso il loro voto anticipato nelle elezioni americane, quasi la metà di quelli che votarono complessivamente all'election day nel 2020 (158 milioni). E' il dato della Election Lab at the University of Florida.