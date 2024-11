Agi.it - La maggioranza stringe sulla manovra e guarda agli Usa

AGI - "Collaboreremo con chiunque". Nel governo si ripete come un 'mantra' che la posizione dell'Italia resterà sempre la stessa, massima collaborazione sia se dovesse vincere Kamala Harris che Donald Trump. E che, dunque, al di là di chi vince i rapporti tra il nostro Paese e gli Stati Uniti "resteranno solidissimi". Poi ovviamente c'è la posizione dei partiti della. Convintamente a sostegno per il candidato repubblicano è la Lega. "Rispetteremo la libera scelta dei cittadini americani (a differenza di chi urla 'al fascismo' sia a Roma che a Washington) ma una vittoria di Donald Trump avvicinerebbe la pace sia in Ucraina che in Medio Oriente, e per me questo è un valore supremo", dice il segretario del partito di via Bellerio Matteo Salvini.