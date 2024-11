Europa.today.it - La Lega Pro elegge a sorpesa il biancazzurro Davide Merola giocatore del mese

Leggi tutto su Europa.today.it

Due sole partite da titolare e due gol e.mezzo sono valsi a, top player del Pescara, il titolo di Mvp deldi ottobre 2024 inPro con riferimento al Girone B. A Lucca ed in casa con il Pontedera le uniche apaprizioni dal 1' per ilreduce da un lungo periodo in.