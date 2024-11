Agi.it - La Lazio soffre ma supera il Cagliari 2-1. I sardi finiscono in 9

AGI - Labatte il2-1 all'Olimpico e raggiunge Atalanta e Fiorentina al terzo posto in classifica a quota 22 punti, due in meno dell'Inter e a distanza di tre dal Napoli capolista. Sono sedici i punti conquistati dai biancocelesti in questa stagione in casa e nessuno ha fatto meglio. Qualche rimpianto per il, che si illude con la rete di Luvumbo in risposta al gol di Dia, ma rovina tutto in pochi minuti nel finale con il rigore di Zaccagni e la doppia espulsione di Mina e Adopo che spianano la strada agli uomini di Marco Baroni, premiato come Coach Of The Month nel pre-partita. L'allenatore biancoceleste nel posticipo dell'11esima giornata deve fare a meno dello squalificato Nuno Tavares, autore di otto assist in questo avvio di stagione. Poco male perché in campo c'è Luca Pellegrini, che mette lo zampino in entrambi i gol.