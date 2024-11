Lanotiziagiornale.it - La guerra a Gaza è lontana dalla conclusione ma Hamas e Fatah pensano al futuro: raggiunto l’accordo per la gestione della Striscia nella fase post bellica

Con laancora benda unaavrebberoun accordo su come gestire laal termine del conflitto con Israele. A darne notizia è il quotidiano al Araby al Jadeed, citando una fonte del movimento integralista islamico palestinese che ha chiesto l’anonimato, il patto tra i due gruppi è arrivato al termine di un lungo ciclo di colloqui al Cairo, in Egitto., sempre secondo la fonte, prevederebbe la creazione di un comitato di tecnici, como da figure palestinesi indipendenti, per gestire ladidopo lain corso.