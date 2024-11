Today.it - La gattina uccisa con un petardo in bocca la notte di Halloween

Leggi tutto su Today.it

Unadolce e indifesa,brutalmente con uninfilato in. Un "gioco" macabro messo in atto ladida un gruppo di ragazzi, sulla pelle della povera Micia, una gatta di sei mesi data prima per scomparsa e poi trovata morta la mattina del 1° novembre a Storo