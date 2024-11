Quotidiano.net - La Cina ricorre al Wto sui dazi Ue all'import di e-car

Laha presentato un ricorso all'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) contro i recentidefinitivi dell'Unione europea sulleazioni delle e-car made in China, con una mossa destinata a intensificare le dispute che stanno mettendo a dura prova le relazioni commerciali. Pechino, secondo una nota del ministero del Commercio, ha portato il caso dinanzi al meccanismo di risoluzione delle controversie del Wto per "salvaguardare gli interessi di sviluppo" dell'industria dei veicoli elettrici, ribadendo "la forte opposizione aiUe" visti come "protezionismo commerciale in nome della compensazione" antisussidi.