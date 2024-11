Udinetoday.it - La CDA Talmassons non muore mai: primo punto conquistato a Latisana

Leggi tutto su Udinetoday.it

La CDAFVG trova un importantissimonella sfida contro Chieri, terminata con il punteggio di 2-3 in favore della formazione ospite. Consueto starting six per coach Leonardo Barbieri che schiera Eze al palleggio, Kraiduba opposto, Shcherban e Strantzali schiacciatrici, Botezat e