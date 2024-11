Palermotoday.it - La carcassa di un cestino in via Imperatore Federico

Leggi tutto su Palermotoday.it

Segnalata a più riprese, questa installazione di pubblico degrado regna da anni sulla via. Ultimamente contornata da questo nastro rosso e bianco. A due passi da un grosso posteggio per camper e a due passi dall'uscita della metro. Ok non avere le risorse per prendere altri