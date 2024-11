Napolipiu.com - Kvara, dalla festa per le 100 presenze al nodo rinnovo: Ultimatum del Napoli

Leggi tutto su Napolipiu.com

Il georgiano non brilla contro l’Atalanta nella giornata della celebrazione del traguardo in azzurro Il pomeriggio del Maradona doveva essere laditskhelia. La premiazione per le 100in maglia azzurra, celebrata prima del fischio d’inizio, sembrava il preludio perfetto per una prestazione da ricordare. Invece, il numero 77 si è trovato intrappolato nella ragnatela tattica dell’Atalanta. L’ombra del georgiano Il talento georgiano ha trovato in Zappacosta un ostacolo insormontabile, con de Roon sempre pronto al raddoppio. I suoi tipici dribbling e accelerazioni si sono infrante contro il muro bergamasco, complice anche il poco supporto di Olivera sulla fascia sinistra. La sostituzione e il retroscena A venti minuti dal termine, Conte ha richiamato in panchinaper inserire Neres. Un cambio che racconta la serata storta del georgiano, uscito a testa bassa. Da segnalare il suo intervento da paciere per placare Mazzocchi dopo un gesto di Djimsiti sul terzo gol di Retegui.