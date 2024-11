Lanazione.it - Kharmoud colleziona un’altra espulsione. Larhrib ancora determinante dalla panchina

CECCHINI 7. Decisivo per tre volte nel primo tempo, alza il muro anche nel finale su Vlahovic. Di nuovo il migliore in campo. MAZZEI 5,5. Dei difensori è colui che fa meglio, almeno per due terzi di partita. Nel finale termina la benzina e annaspa. POLVANI 5,5. La rapidità non è il suo forte e patisce spesso la velocità degli attaccanti dell’Imolese. Si salva con l’esperienza. DONIDA 5. A sinistra proprio non si trova, spesso saltato dagli avversari e incerto in diverse situazioni (dal 1’ st6,5. Si conferma uomo salvifico quando subentra). DIODATO 5,5. Da terzino fatica parecchio a contenere le iniziative degli esterni dell’Imolese. Meglio quando può attaccare (dal 25’ st CUOMO 6. Entra per portare energie sulla corsia destra, viene poco sollecitato). BASANISI 6. Tatticamente distratto, ma molto dinamico (dal 33’ st GRESELIN SV). LAURIA 5.