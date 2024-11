Ildifforme.it - Italia e Stati Uniti, Meloni: tra strategie e preoccupazioni nell’attesa delle elezioni

Leggi tutto su Ildifforme.it

Mentre l'si prepara a navigare le incertezzeamericane, i rapporti con glirimangono un elemento cruciale per la politica esterana, con potenziali implicazioni significative per la stabilità dell'Europa e per la sicurezza del continente L'articolo: traproviene da Il Difforme.