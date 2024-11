Iran, eseguita condanna a morte ebreo accusato di omicidio musulmano

Leggi tutto su .com

(Adnkronos) – Le autorità di Teheran hanno eseguito laemessa nei confronti di uniano, Arvin Ghahremani, riconosciuto colpevole di ''premeditato'' di un cittadinodurante una rissa in strada. Lo riferisce l'ongHuman Rights, che ha sede in Norvegia. Per mesi la famiglia di Ghahremani aveva chiesto tramite gli L'articolodiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.