.com - Inter-Venezia 1-0, gol di Lautaro: Inzaghi a -1 dal Napoli

(Adnkronos) – Massimo risultato con il minimo sforzo per l’che batte 1-0 ila San Siro e si porta a -1 dalcapolista ad una settimana dal confronto diretto, in programma sempre al ‘Meazza’ domenica prossima. I nerazzurri conquistano la seconda vittoria di fila, la quinta nelle ultime sei giornate, grazie al gol dial 20? della ripresa. Dopo 11 giornate gli azzurri guidano la classifica con 25 punti, poi l’a 24 e la coppia Atalanta-Fiorentina a 22. Parte forte la squadra di casa con l’obiettivo di indirizzare subito la partita in proprio favore. Al 4? ci prova Barella da fuori area, tiro murato dalla difesa. Al 6? Dimarco crossa dalla sinistra, torre di Dumfries: il pallone arriva ache gira di prima intenzione, palla fuori di poco.