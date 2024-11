Sbircialanotizia.it - Inps, politiche attive fondamentali per il mercato del lavoro

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

A Milano, in Bocconi, presentazione del Rapporto annuale con il presidente Fava e il Direttore generale Vittimberga In Lombardia c’è il 17% delle imprese e dei datori didel Paese che apportano all’il 19% degli assicurati sul totale nazionale, pari a circa 5 milioni di posizioni, il 5% in più rispetto al 2019. .