Inghilterra Atenei in crisi dopo la Brexit | il governo alza le tasse per gli studenti

Leggi tutto su Orizzontescuola.it

Illaburista inglese ha annunciato un aumento delleuniversitarie per gliin, portandole da 9.250 a 9.535 sterline annue a partire dal prossimo anno accademico. Il rialzo, il primo negli ultimi otto anni, è stato giustificato dalla ministra dell’Istruzione Bridget Phillipson come una misura necessaria per garantire la sostenibilità economica delle università , anche se – ha sottolineato – "non è stata una decisione facile". L'articoloinla: illeper gli