Sbircialanotizia.it - Infezioni stagionali, al via campagna ‘Abituati a proteggerti’

Presentata a Roma iniziativa promossa da Pfizer, esperti 'in Italia polmonite e influenza tra prime 10 cause morte ma per tassi di copertura vaccinale in Europa è fanalino coda' Ogni anno soprattutto in autunno pneumococco, influenza, virus respiratorio sinciziale (Rsv) e Sars-CoV-2 causanorespiratorie che minacciano la salute pubblica con il rischio di gravi