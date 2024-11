Lapresse.it - Indonesia, l’eruzione del vulcano Lewotobi Laki-laki nei video sui social

del, avvenuta sull’isola di Flores, In, poco dopo la mezzanotte locale di lunedì, ha sprigionato una densa colonna di cenere. La lava ha bruciato diverse case e un convento di suore cattoliche in un villaggio vicino. Almeno dieci persone sono morte. Suisono circolate le immagini riprese con i telefonini dai residenti. L’agenzia per la gestione dei disastri riferisce che almeno 10mila persone sono state colpite dalin 6 villaggi del distretto di Wulanggitang e in 4 villaggi del distretto di Ile Bura. Secondo un portavoce dell’agenzia, i soccorritori stanno ancora cercando altri corpi sepolti sotto le case crollate.