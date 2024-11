Fanpage.it - Incinta e con dolori ignorata 3 volte in ospedale, 18enne muore in Usa: “Medici hanno paura dell’aborto”

Leggi tutto su Fanpage.it

La tragedia, avvenuta un anno fa, ora è al centro di una discussone pubblica in Usa sui comportamenti assunti daiin Texas, di fronte a donne incinte e in difficoltà, per evitare grane giudiziarie dovute al divieto di aborto. "Sanguinava ma volevano un'altra ecografia per confermare che la bambina in grembo fosse morta" ha raccontato la madre.