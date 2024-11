Lapresse.it - Incidenti lavoro, a Savona operaio muore cadendo da un ponteggio sulla A6

Incidente mortale sulquesta mattina sull’autostrada A6-Torino: unche stava lavorando in un cantiere di manutenzione nella tratta all’altezza di Altare è morto in seguito ad una caduta da un. Ancora da chiarire l’esatta dinamica, l’uomo è precipitato per una ventina di metri morendo sul colpo. Sul posto 118 con elicottero e vigili del fuoco per il recupero del corpo dell’uomo, ancora in corso.