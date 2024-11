Fanpage.it - Incidente sul lavoro nel Varesotto, operaio cade da un’impalcatura: trasportato d’urgenza in ospedale

L'è avvenuto nella prima mattinata di lunedì 4 novembre, a Gemonio, in provincia di Varese. L'sarebbe stato vittima di un gravesulmentre effettuava lavori di ristrutturazione in una proprietà privata. Il 53enne è stato trasferito in codice rosso all'Sant'Anna di Como.