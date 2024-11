Avellinotoday.it - Incidente mortale a Roccabascerana: auto si ribalta, muore 90enne

Questa mattina, verso le 8:00, i Carabinieri della Stazione disono intervenuti in quella via Marmora dove, una Ford Fiesta, condotta da undi Pietrastornina, si èta.Purtroppo per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche personale sanitario del 118