Fanpage.it - Incidente a Seregno, ciclista viene investita da un camion: morta una donna di 63 anni

Leggi tutto su Fanpage.it

Unadi 63è statae uccisa da un mezzo pesante mentre si trovava in sella alla sua bicicletta in via Galilei a(Monza e Brianza), intorno alle 11.30 di oggi lunedì 4 novembre. Indagano i carabinieri.