Feedpress.me - Inchiesta dossier, Licia Ronzulli in Procura per essere ascoltata come teste

Leggi tutto su Feedpress.me

La senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato,, è ina Milano pertestimone nell’sui presuntiaggi attraverso informazioni prelevate dalle banche dati strategiche. Il nome diera comparso in un’intercettazione agli atti dell’indagine e più volte in questi giorni la senatrice, non indagata , ha ribadito di non