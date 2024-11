Genovatoday.it - In auto senza patente e con un cutter nel cruscotto

Intorno alle ore 8:30 di sabato 2 novembre 2024 una volante della polizia in transito da via delle Fontane, la strada che collega via Gramsci a piazza della Nunziata, ha notato un'mobile ferma sul marciapiede. A bordo c'era un 32enne genovese e il motore era acceso. I poliziotti hanno