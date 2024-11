Riminitoday.it - Impresa di Loris Baldacci: a 44 anni manda ko il kazako Targat Tussupov

Leggi tutto su Riminitoday.it

Quella di, 44, è l’ennesimadi un’avventura sportiva che non smette di entusiasmare. Un po’ per il livello raggiunto e tanto per la sensazione di capolavoro per come è arrivato. Il pugile riminese, in forza alla Tiger Gym, ha conquistato il mondiale unificato Wbf e Amb