Il Tennis Giotto trionfa 5-1 nel quarto turno di serie A2 maschile

Ilha ottenuto una convincente vittoria per 5-1 neldellaA2, battendo il Circolo della Stampa – Sporting di Torino. La formazione capitanata da Alessandro Caneschi ha giocato sui campi casalinghi di via Divisione Garibaldi, sostenuta da un caloroso tifo di appassionati di tutte le età. L’incontro è iniziato con un punto a favore degli ospiti: Edoardo Zanada ha superato Filippo Alberti con un punteggio di 4-6 e 0-6. Tuttavia, Pietro Fanucci ha subito riportato in parità il punteggio grazie a una combattuta vittoria su Lorenzo Ferri, chiusa al terzo set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3. Il circolo aretino ha poi proseguito con un percorso impeccabile. Stefano Baldoni ha sconfitto Gianluca Bellezza Quater con un netto 6-2, 6-0, mentre il sedicenne Raffaele Ciurnelli ha dimostrato il suo talento battendo Filippo Pecorini per 7-5, 6-0.