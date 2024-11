Il Sannio Consorzio Tutela Vini protagonista alla 33esima edizione del Merano Wine Festival

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiAncora un’attività di valorizzazione e promozione del. Questa volta ilsarà presentedel, in programma dall’8 al 12 novembre prossimo, un appuntamento imperdibile per gli amanti del vino e della gastronomia di qualità nazionale e internazionale, capace di mettere insieme produttori, visitatori, stampa e operatori del settore di tutto il mondo, in un confronto fatto anche di storia, bellezza e sostenibilità. Nello spazio esclusivo Casasarà possibile degustare e approfondire le particolarità delle varie denominazioni territoriali: Falanghina delDoc, Aglianico del Taburno DOCG,Doc e Benevento IGT.