Foggiatoday.it - Il 'pizzo' chiesto dai ragazzini e la convivenza con la mafia: "A Foggia pagare è la normalità"

Leggi tutto su Foggiatoday.it

Ilai commercianti lo chiedono - strumentalmente - i. Dodicenni e tredicenni 'inviati speciali' dellaperchè non non ancora imputabili. I 'pezzi grossi' si muovono per le estorsioni ai grandi imprenditori e costruttori, quelli che hanno il potere di far muovere l'economia.