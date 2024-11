Sport.quotidiano.net - Il Montespertoli si ferma. Sono fatali otto minuti

0 Mobilieri Ponsacco 2: Romano, Fiaschi, Corradi, Trapassi, Conti M., Pecci, Rosi, Anichini, Lotti (64’ Liberati), Maltomini, Biliotti (75’ Gasparri). All. Sarti. MOBILIERI PONSACCO: Campinotti, Gemignani (85’ Di Giulio), Crecchi, Mancini, Colombini, Regoli, Volpi (79’ Penco), Borselli, Mengali (68’ Imbrenda), Morana (50’ Pallecchi), Fischer (50’ Marrocco). All. Macelloni. Arbitro: Bulletti di Pistoia. Reti: 70’ Marrocco, 78’ Imbrenda.a cavallo del quarto d’ora finaleal, superato 2-0 al Molino del Ponte dal Mobilieri Ponsacco. Buono tuttavia l’approccio dei gialloverdi locali, che nel primo tempo tengono costantemente in mano il pallino del gioco: colpiscono un palo al 21’ e sfiorano il vantaggio al 44’, ma all’intervallo il risultato è sempre di parità.