Europa.today.it - Il Messina Futsal vince in casa del Castellana C5, l’U19 concede il bis

Leggi tutto su Europa.today.it

Weekend da incorniciare per il, che ha conquistato due importanti vittorie. Nella 4^ giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5, la squadra giallorossa si è imposta per 6-3 sul campo delC5. Partita sempre in mano ai peloritani, che chiudono il primo tempo avanti