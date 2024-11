Ilrestodelcarlino.it - Il mental coach Roberto Re finisce nella rete di Prisca Carletti e chiama le "Iene"

Osimo (Ancona), 4 novembre 2024 – A lei in tanti avevano affidato i risparmi di una vita per comprare immobili o per investirli nel progetto dei sogni dei propri figli. Oggi si apre un nuovo scenario sulla vicenda dell’osimana, ex promotrice finanziaria radiata dall’albo, che avrebbe truffato circa 60 ignari risparmiatori sottraendo loro un totale di oltre quattro milioni di euro. Settimane fa era stata anche inseguita dalle “” della nota trasmissione televisiva ma non aveva voluto lasciare messaggi ai suoi clienti. La “iena” Max Andreetta l’aveva beccata alla convention delRe per cui l’osimana è referente per Marche, Abruzzo e Umbria. Da lì la “scoperta”. Parte di tutti quei soldi sarebbero finiti proprio nelle casse di due società riconducibili a Re.