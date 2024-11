Ilgiornale.it - Il glossario

Leggi tutto su Ilgiornale.it

Il risultato delle elezioni presidenziali americane si deciderà su una serie di macro temi che spingeranno gli elettori a scegliere Kamala Harris o Donald Trump in un'elezione mai come in questa occasione polarizzata e incerta. Abbiamo sintetizzato le posizioni dei due candidati contenute nei loro programmi ed espresse durante gli eventi elettorali su dieci argomenti chiave. Eccoli