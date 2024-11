Metropolitanmagazine.it - Il ciclone Dana arriva a Barcellona, allerta rossa: 17 voli deviati

Per l’impatto di una nuovache si sposta a nord del versante del Levante di Spagna, una nuovaè stata lanciato dalla Protezione civile con messaggi es-Alert per piogge torrenziali, che dalle prime ore del mattino hanno colpito la provincia di Castellon, la Catalogna e la provincia di. Sono stati interrotti i collegamenti ferroviari regionali dal gestore delle infrastrutture Renfe e sono statialmeno 17dall’aeroporto di El Prat di, dove le piogge torrenziali hanno inondato parte dello scalo aereo. Sugli smartphone dei residenti aè infatti da pocoto un messaggio didella Protezione Civile. “Piogge continue e torrenziali – si legge nell’sms – per le prossime 3 ore. Prendere precauzioni estreme, evitare lo spostamento per motivi futili.