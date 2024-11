Iodonna.it - Il brano, dalle influenze R&B, racconta le tante sfumature di una relazione complicata

Dopo i rumors circolati in rete le scorse settimane, e alcune Instagram story pubblicate insieme in studio, adesso è ufficiale: Elodie e Tiziano Ferro pubblicheranno uninsieme, questo venerdì a mezzanotte, dal titolo Feeling. Fuori in contemporanea anche il videoclip ufficiale di questa inedita collaborazione.