Ilgiornale.it - Il blitz ambientalista intralcia le celebrazioni del 4 novembre a Torino. "Un gesto ignobile"

C'è rabbia per gli attivisti di Extinction Rebellion che si sono appesi "come salami" alle impalcature di Palazzo Madama, bloccando e ritardando l'alzabandiera per la giornata delle forze armate