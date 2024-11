Ilfoglio.it - Il basket di Galbiati fa di nuovo sognare Trento

Leggi tutto su Ilfoglio.it

Paolosi è limitato a dire che “è stata una bellissima serata, fra 48 ore saremo diin campo”. Nessun indizio di gloria. Eppure non capita tutti i giorni di battere una corazzata com. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti