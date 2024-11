Liberoquotidiano.it - Ignazio La Russa arriva al sacrario di Redipuglia: accolto dagli applausi

Il presidente del Senato,La, ha reso omaggio almilitare caduti in guerra a, in provincia di Gorizia in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. La seconda carica dello Stato, accolta dae grida di sostegno, ha poi salutato la partigiana Paola Del Din.