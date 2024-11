I volti dell’Avversario al Biogem si presenta il saggio del filosofo Roberto Esposito

Leggi tutto su Ildenaro.it

“I” di. Il densodelnapoletano sull’enigmatico episodio veterotestamentario di Giacobbe e l’angelo, pubblicato da Einaudi e giàto in alcune tra le più prestigiose sedi culturali italiane, sarà oggetto di un convegno, in programma nella biblioteca dell’Istituto irpino, venerdì 8 novembre alle 17:00. L’incontro, fruibile anche in videoconferenza al link https://meet.goto.com/925613677, sarà coordinato dal responsabile dell’area di Bioetica di, Michele Farisco, che interrogherà sugli ampi scenari aperti dal testo gli storici Ortensio Zecchino e Aldo Schiavone, oltre allo stesso autore.